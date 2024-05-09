Суд по делу о покушении на Фазиля Мустафу отложили

Назначенное на сегодня судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу - Азера Сариджанова по прозвищу Гаджи Азер, Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова отложено.

Как стало известно haqqın.az, причиной стали проблемы со здоровьем одного из судей - Кямрана Мухтарова.

Председательствующий на заседании судья Эльнур Нуриев объявил, что судебный процесс отложен до 17 мая.

Напомним, в марте 2023 года на Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение с применением автомата Калашникова. В Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.