ЦАХАЛ разрешили и дальше наступать в Рафахе

Военный кабинет Израиля одобрил "ограниченное расширение" военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, одновременно поручив израильским переговорщикам продолжать усилия по достижению сделки по освобождению заложников с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По ее данным, заседание, в ходе которого были приняты эти решения, состоялось вечером 9 мая.

По мнению некоторых источников издания, такое решение не пересекает красную линию, которую прочертил президент США Джо Байден.