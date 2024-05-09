Сопернице из Северной Кореи она проиграла со счетом 3:10. Завтра у Стадник будет последний шанс – нужно занять 3-е место.

Мария Стадник все еще без олимпийской лицензии.

Сегодня в борьбу за лицензии вступили женщины. Из пяти азербайджанских спортсменок в полуфинал пробилась лишь Мария Стадник (50 кг). Она поочередно победила соперниц из Тайваня и Беларуси. В решающем поединке за лицензию ее соперницей будет Сон Хъян Ким из КНДР.

Гюльтекин Ширинова (53 кг), Алена Колесник (57 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Элис Манолова (68 кг) выступили неудачно.

Напомним, вчера азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали в Стамбуле три лицензии. Они в активе Мурада Мамедова (60 кг), Рафика Гусейнова (87 кг) и Сабаха Шариати (130 кг). Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе выступит на Олимпиаде в Париже в составе пяти спортсменов. Ранее путевки на Игры добыли Сенан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг) и Хасрет Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг).

На данный момент у Азербайджана 23 лицензии и 26 будущих участников Олимпиады, из которых - 17 спортсменов и 9 спортсменок.

Путевки в Париж завоевали Руслан Лунев (пулевая стрельба, 10 метров), Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг), Магомед Абдуллаев (бокс, свыше 92 кг), Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг), Сенан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Хасрет Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг), Гашим Магомедов (таэквондо, 58 кг), Ниджат Гусейнов (бокс, 51 кг), Сельджан Махсудова (прыжки на батуте), Алиаббас Рзазаде (вольная борьба, 57 кг), Гаджи Алиев (вольная борьба, 65 кг), Туран Байрамов (вольная борьба, 74 кг), Осман Нурмагомедов (вольная борьба, 86 кг), Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба, 125 кг), женская сборная Азербайджана (баскетбол 3x3), Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 метров), Эди Рески Двичао (бадминтон, мужской одиночный разряд), Кейша Фатима Захра (бадминтон, женский одиночный разряд), Мурад Мамедов (греко-римская борьба, 60 кг), Рафик Гусейнов (греко-римская борьба, 87 кг) и Сабах Шариати (греко-римская борьба, 130 кг).