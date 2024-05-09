Лукашенко уволил главу Генштаба

Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил начальника Генштаба Вооруженных сил республики Виктора Гулевича. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В сообщении сказано, что "Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия".

В феврале 2020 года Гулевич был назначен командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил республики. В марте 2021 года - начальником Генерального штаба - первым заместителем министра обороны Беларуси.