Новый пакет помощи Украине от США

США в пятницу объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников и соответствующий документ.

По данным издания, пакет включит в себя ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, пакет включает артиллерию, снаряды для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, бронетехнику и стрелковое оружие.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на сумму $1 млрд.