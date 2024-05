Заместитель министра иностранных дел Турции посол Бурак Акчапар встретился с заместителем секретаря по управлению и исполняющим обязанности заместителя секретаря по политическим вопросам Госдепартамента США Джоном Бассом. Об этом говорится в публикации МИД Турции, опубликованном в соцсети Х.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, согласованным на 7-м заседании Стратегического механизма Турция-США, двусторонним отношениям, событиям в секторе Газа и Украине, саммиту НАТО в Вашингтоне, а также региональной и международной проблематике», - отмечается в сообщении.

Deputy Minister Ambassador Burak Akçapar met with Ambassador John Bass, Acting Under Secretary for Political Affairs of the US Department of State.



During the meeting, they exchanged views on the issues decided at the 7th Türkiye-US Strategic Mechanism Meeting as well as… pic.twitter.com/YOKwiaXl4q