Не менее семи ракет были выпущены по городу Беэр-Шева, расположенном на юге Израиля. За обстрел ответственность взял ХАМАС, сообщает «9 Канал».

Согласно информации, одновременно с Беэр-Шевой обстрелу подвергся и город Кирьят-Шмона со стороны «Хезболлы».

Источники издания предполагают, что ХАМАС, скорее всего, отстреливает арсенал ракет в Рафахе до того, как его захватит ЦАХАЛ.