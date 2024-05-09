ХАМАС и «Хезболла» атакуют израильские города ВИДЕО
Не менее семи ракет были выпущены по городу Беэр-Шева, расположенном на юге Израиля. За обстрел ответственность взял ХАМАС, сообщает «9 Канал».
Согласно информации, одновременно с Беэр-Шевой обстрелу подвергся и город Кирьят-Шмона со стороны «Хезболлы».
Источники издания предполагают, что ХАМАС, скорее всего, отстреливает арсенал ракет в Рафахе до того, как его захватит ЦАХАЛ.
May 10, 2024
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