Президент Финляндии назвал «единственный путь к миру» в Украине

Единственный путь к миру в Украине лежит не через стол переговоров, а поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, Финляндия «только после вторжения РФ в Украину решила больше не быть нейтральной страной, а стать полноправным членом НАТО», и добавил, что «в aльянсе также должна быть и Украина».

«Нужно с чего-то начинать путь к миру. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру. Однако сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», - подчеркнул он.