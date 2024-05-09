Новый посол Украины в Азербайджане выступил с первой статьей: Что Азербайджан может сделать для мира в Украине? эксклюзив
Представляем вниманию читателей haqqin.az статью новоназначенного посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева, посвященную Формуле мира президента Владимира Зеленского.
Напомним, Формула мира - инициатива и дипломатическая платформа, предложенная президентом Украины мировому сообществу для достижения завершения российско-украинской войны.
21 сентября 2022 года Зеленский обратился в Генассамблею ООН с предварительно записанным видео, в котором озвучил пять «необсуждаемых» условий для «формулы мира», среди которых наказание России за «преступления, совершенные против Украины», защита жизни «всеми доступными средствами, разрешенными уставом ООН», восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности со стороны других стран и решимость Украины продолжать защищаться.
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15 июня 2024 года может стать переломным моментом в истории международных отношений в целом и в формировании мировой архитектуры безопасности, в частности. Именно в этот период в швейцарском Бюргенштоке состоится первый Глобальный саммит мира для Украины – беспрецедентное мероприятие, направленное на практическую реализацию инициативы президента Украины Владимира Зеленского «Формула мира».
Формула мира – это десять всеобъемлющих пунктов, которые дают четкое понимание того, как человечество должно реагировать на современные вызовы и угрозы, в том числе военного характера.
Эти десять пунктов не только об устойчивом и справедливом мире в Украине. Они – о глобальной безопасности, что делает невозможным применение силы против суверенитета и территориальной целостности любого государства. В первую очередь, Украины…
Эта инициатива украинского президента может стать шансом для человечества избежать ошибок прошлого и рассчитывать на спокойное и мирное будущее.
Если мы не воспользуемся этим шансом, это значит, что человечество в очередной раз дало ввести себя в заблуждение. Мы не должны ждать, давая нарушителям глобального миропорядка возможность нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Именно сейчас настало время, чтобы остановить разрушительную войну против свободного и цивилизованного мира.
Каждый из нас должен спросить себя: «А что я могу сделать для того, чтобы жить под мирным небом, не омраченным ракетами и снарядами, ходить по земле, не загрязненной минами и боеприпасами, дышать воздухом, наполненным жизнью, а не смертью?». И если ты думаешь, что освободительная война Украины — это что-то далекое и тебя не касается... ты ошибаешься. Ведь сегодня враг терзает украинскую землю, а завтра, возможно, посягнет и на твою.
Именно для того, чтобы этого не допустить, Украина приглашает лидеров государств принять участие в Глобальном саммите мира, а весь мир присоединиться к реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского. Рассчитываем на то, что Азербайджанская Республика, которая, как никто другой, хорошо знает цену мира, а также все наши стратегические партнеры и союзники, поддержат Украину в этом важнейшем для совместного будущего вопросе.
Радиационная и ядерная безопасность
Любые формы ядерного шантажа должны быть прекращены. Все государства должны воздерживаться от всех форм ядерных угроз, четко взять на себя обязательство не применять ядерное оружие и не ставить под угрозу безопасность ядерных объектов. МАГАТЭ должно играть ведущую роль в поддержании ядерной безопасности и внедрении гарантий на гражданских ядерных объектах.
Этот пункт может быть актуален и для Азербайджана, который совместно с МАГАТЭ работает над изучением возможности применения ядерных технологий для решения одной из важнейших задач – в сфере борьбы с минной угрозой. Кроме того, Азербайджан как государство, которое в ноябре 2024 года проведет у себя COP29, способствуя привлечению ресурсов для мирного использования ядерных технологий в сфере борьбы с изменением климата, будет уделять приоритетное внимание фактору ядерной безопасности.
Продовольственная безопасность
Война против Украины негативно влияет на продовольственную безопасность по всему миру. Украина – один из важнейших мировых рынков экспорта зерна и сельскохозяйственной продукции. Миллионы людей сталкиваются с голодом или непосредственным риском голода, а также испытывают острую продовольственную опасность в нескольких регионах мира из-за войны.
Вопрос продовольственной безопасности должен быть лишен вооруженной составляющей. Любые действия, отрицательно влияющие на производство и снабжение продовольствием, создают глобальные риски.
Азербайджан как один из лидеров Движения неприсоединения может играть ведущую роль в реализации гуманитарной инициативы Украины «Grain from Ukraine» – программы, в рамках которой страны-партнеры и доноры частного сектора поставляют украинское зерно в страны Африки и Азии, которые сталкиваются с проблемами недоедания и голода.
Энергетическая безопасность
Энергетические объекты входят в состав критической инфраструктуры любой страны. Атаки на энергетические объекты, особенно в зимний период, и использование холода как оружия превратились в региональную и международную угрозу, что негативно влияет на мировую ценовую конъюнктуру основных энергоносителей и электроэнергии в целом.
Украина ценит, что Азербайджан, понимая недопустимость такой террористической политики, активно принимает участие в усилении энергетической безопасности украинского государства, выделяя для этих целей миллионы долларов США.
Освобождение пленных и депортированных лиц
Уменьшение страданий заключенных и депортированных лиц – безусловный приоритет международного права и должно быть в центре внимания международных учреждений и национальных органов власти. Тысячи украинских пленных, в том числе гражданских лиц, принудительно содержатся на временно оккупированных территориях Украины и России. Все они должны быть немедленно освобождены.
Азербайджан, имея высокий авторитет, мог бы приобщиться к этому процессу, в частности путем участия в Международной коалиции Bring Kids Back UA.
Восстановление территориальной целостности Украины
Все страны должны в своих международных отношениях воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или независимости любого государства. Восстановление мирового порядка и обеспечение всеобщего уважения к Уставу ООН возможно только путем восстановления территориальной целостности государства в его международно-признанных границах. Это залог восстановления уважения к Уставу ООН и выполнения его целей и принципов. Этот пункт особенно актуален и для Азербайджана, который смог решить важнейший вопрос в его современной истории – восстановление своего суверенитета и территориальной целостности.
Вывод российских войск и прекращение боевых действий
Невозможно восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины, пока российские войска остаются на ее территории. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ и прекратить боевые действия.
Восстановление справедливости
Ответственность за тяжкие международно-правовые преступления, совершенные на территории Украины, должна быть обеспечена путем надлежащего, справедливого и независимого расследования и судебного преследования на национальном или международном уровнях. Правосудие должно быть обеспечено для всех жертв с целью предотвращения будущих преступлений.
Россия должна быть привлечена к ответственности за все нарушения международного права в Украине или против нее, включая агрессию, которой нарушен Устав Организации Объединенных Наций, а также за любые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека.
Экологическая безопасность
Война против Украины нанесла масштабный экологический ущерб, что привело к беспрецедентному загрязнению, разрушению экосистем и физическому уничтожению биологических видов как на территории Украины, так и в масштабах всего региона и мира. Должны быть приняты совместные меры по восстановлению окружающей природной среды Украины, в частности рекультивации и разминирования земель, возрождение уничтоженных лесов и заповедников, создание новых национальных парков и природоохранных зон, очистка рек, озер и морских вод и т.д. Ценим, что Азербайджан, который по собственному опыту знает все ужасы заминированных территорий, помогает Украине в разминировании ее земель.
Недопущение эскалации войны и повторения агрессии
Независимая, суверенная, демократическая и сильная Украина и ее безопасность жизненно важны для стабильности мира. От безопасности Украины зависит ядерная, продовольственная, экологическая безопасность, а также стабильные мировые экономические отношения. Для предотвращения эскалации войны или повторения агрессии Украине должны быть предоставлены четкие и обязательные обязательства и гарантии безопасности.
Подтверждение окончания войны
Это было бы четким сигналом о том, что ни один потенциальный агрессор, независимо от континента, размера, численности или военной силы, не сможет силой навязать свою волю другому государству. Необходимо создать новые механизмы, эффективно обеспечивающие соблюдение принципов и норм международного права на основе многосторонности и справедливого представительства.
Сегодня человечество стоит перед дилеммой: либо мобилизовать все свои усилия и дать отпор агрессору, либо, закрыв глаза, дать возможность отдельным странам разломать глобальный миропорядок, сформировавшийся после Второй мировой войны ценой десятков миллионов жизней и сотен миллионов разрушенных судеб. Время для выбора настало.
Глобальные вызовы безопасности в мире после начала войны в Украине только обостряются, и если человечество серьезно настроено на восстановление мира не только в Украине, но и во всем мире, то нужно не молчать, а действовать. Голос каждого государства сегодня чрезвычайно важен. Украина рассчитывает на то, что на швейцарском Саммите мира свое слово скажут как можно больше лидеров государств, мечтающих о светлом будущем своих народов и мире в целом.
Должны сделать все возможное, чтобы этот Саммит стал тем историческим указателем для человечества, который предложит конкретный и реалистичный путь к миру.