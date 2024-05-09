21 сентября 2022 года Зеленский обратился в Генассамблею ООН с предварительно записанным видео, в котором озвучил пять «необсуждаемых» условий для «формулы мира», среди которых наказание России за «преступления, совершенные против Украины», защита жизни «всеми доступными средствами, разрешенными уставом ООН», восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности со стороны других стран и решимость Украины продолжать защищаться.

15 июня 2024 года может стать переломным моментом в истории международных отношений в целом и в формировании мировой архитектуры безопасности, в частности. Именно в этот период в швейцарском Бюргенштоке состоится первый Глобальный саммит мира для Украины – беспрецедентное мероприятие, направленное на практическую реализацию инициативы президента Украины Владимира Зеленского «Формула мира».

Формула мира – это десять всеобъемлющих пунктов, которые дают четкое понимание того, как человечество должно реагировать на современные вызовы и угрозы, в том числе военного характера.

Эти десять пунктов не только об устойчивом и справедливом мире в Украине. Они – о глобальной безопасности, что делает невозможным применение силы против суверенитета и территориальной целостности любого государства. В первую очередь, Украины…

Эта инициатива украинского президента может стать шансом для человечества избежать ошибок прошлого и рассчитывать на спокойное и мирное будущее.

Если мы не воспользуемся этим шансом, это значит, что человечество в очередной раз дало ввести себя в заблуждение. Мы не должны ждать, давая нарушителям глобального миропорядка возможность нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Именно сейчас настало время, чтобы остановить разрушительную войну против свободного и цивилизованного мира.

Каждый из нас должен спросить себя: «А что я могу сделать для того, чтобы жить под мирным небом, не омраченным ракетами и снарядами, ходить по земле, не загрязненной минами и боеприпасами, дышать воздухом, наполненным жизнью, а не смертью?». И если ты думаешь, что освободительная война Украины — это что-то далекое и тебя не касается... ты ошибаешься. Ведь сегодня враг терзает украинскую землю, а завтра, возможно, посягнет и на твою.

Именно для того, чтобы этого не допустить, Украина приглашает лидеров государств принять участие в Глобальном саммите мира, а весь мир присоединиться к реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского. Рассчитываем на то, что Азербайджанская Республика, которая, как никто другой, хорошо знает цену мира, а также все наши стратегические партнеры и союзники, поддержат Украину в этом важнейшем для совместного будущего вопросе.

Радиационная и ядерная безопасность

Любые формы ядерного шантажа должны быть прекращены. Все государства должны воздерживаться от всех форм ядерных угроз, четко взять на себя обязательство не применять ядерное оружие и не ставить под угрозу безопасность ядерных объектов. МАГАТЭ должно играть ведущую роль в поддержании ядерной безопасности и внедрении гарантий на гражданских ядерных объектах.

Этот пункт может быть актуален и для Азербайджана, который совместно с МАГАТЭ работает над изучением возможности применения ядерных технологий для решения одной из важнейших задач – в сфере борьбы с минной угрозой. Кроме того, Азербайджан как государство, которое в ноябре 2024 года проведет у себя COP29, способствуя привлечению ресурсов для мирного использования ядерных технологий в сфере борьбы с изменением климата, будет уделять приоритетное внимание фактору ядерной безопасности.