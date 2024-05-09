Ильхам Алиев: «Америка с Францией обещали эти земли армянам»

«Мы никогда не хотели войны, не хотим ее и сегодня. Нам не нужна война, нам нужны были наши земли. 28-летняя деятельность Минской группы была направлена против азербайджанского народа. Их лживые обещания и бездействие были не случайными. Они не хотели решать этот вопрос. Они обещали эти земли армянам. Как в советское время проармянски настроенный Горбачев, а затем и Ельцин обещали эти земли армянам, так же и Франция с Америкой давали им такие обещания». Как сообщает официальный сайт главы государства, так президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

Глава государства указал, что Франция и США играют «главную роль среди тех, кто ополчился против нас».

Надо открыто сказать, что больше всех Франция. И они должны знать, что ни один вопрос в этом регионе не будет решен вопреки нашей воле. Поездку какого-либо посла в Шушу не следует преподносить нам как одолжение. Хочет приехать, пусть приезжает, не приедет – и не надо. Как будто их поездка что-то меняет. Абсолютно ничего не меняет. Здесь, на этой земле, право голоса принадлежит нам. Наша политика основана на международном праве и справедливости».

Президент Алиев отметил, что «если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция дает Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается. В любом случае, все знают, на что мы способны, на что способна наша армия и как тверда наша воля. Никто не сможет устоять перед нами. Никто не может нам ничего диктовать и вмешиваться в наши внутренние дела. Мы будем делать то, что считаем нужным».

«После Второй Карабахской войны мы сказали Армении: давайте справедливо определим границу. Нет, если же вы этого не хотите, тогда скажем мы, граница будет там, где хотим мы. Что сделает, кому будет звонить, пусть хоть 100 раз звонит, каким будет результат? Я хочу еще раз сказать как азербайджанскому народу, так и тем, кто проявляет интерес к этому региону: отныне здесь ни один шаг не должен быть сделан без согласования с нами. Уверен, что меня слышат, они знают: если я что-то говорю, то я это делаю», - сказал глава азербайджанского государства.