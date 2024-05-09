ХАМАС пересматривает свою стратегию

Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении пересмотреть свою стратегию на непрямых переговорах с израильской стороной по урегулированию ситуации в секторе Газа в свете последних действий Израиля в анклаве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

"После отказа [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху от предложений посредников на переговорах, нападения и захвата контрольно-пропускного пункта "Рафах" руководство ХАМАС проведет консультации с лидерами палестинских группировок, чтобы пересмотреть нашу стратегию на переговорах", - указывается в документе.

По убеждению движения, нынешнее правительство Израиля "использует переговорный процесс с целью прикрытия нападения на Рафах, захвата наземного перехода и продолжения войны на истребление палестинцев". Власти Израиля, говорится в заявлении, "уклоняются от достижения соглашения и препятствуют заключению договоренностей".

Как считает ХАМАС, отказ израильской стороны от предложения посредников "вернул ситуацию [вокруг диалога по урегулированию в Газе] на круги своя". Вместе с тем, по мнению движения, палестинские радикалы "ответственно и позитивно отнеслись к инициативе посредников и продемонстрировали необходимую гибкость в ходе консультаций".