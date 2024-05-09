10 мая отмечается 101-я годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

В связи с этой датой коллектив Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики посетил на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера.

С глубоким уважением была почтена память великого лидера, к его могиле были возложены цветы.