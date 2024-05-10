«В те дни (дни Отечественной войны 2020 года – ред.) мне неоднократно поступали звонки из разных столиц, выдвигались предложения, а некоторые пытались угрожать. Но я был тверд в своей позиции и говорил об этом и во время телефонных контактов, и в то же время в своих заявлениях азербайджанскому народу: должна быть названа дата, когда враг уберется с нашей земли, тогда мы готовы остановить войну. Так и случилось. Утром 10 ноября 2020 года Армения подписала акт о капитуляции, и война прекратилась». Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

«Во время войны я давал интервью многим представителям зарубежных медиа, и, конечно, вопросы были разные. Но о наших планах, связанных с войной, я, естественно, ничего сказать не мог. Просто, когда меня однажды спросили о Шуше, я сказал, что без Шуши наше дело останется незавершенным, и, считаю, все поняли, что мы не остановимся, пока Шуша не будет освобождена. Шуша – символ нашего несгибаемого духа. Шуша оставила такой большой след в сердце каждого гражданина Азербайджана, что без нее успешное завершение войны было невозможным», - сказал глава государства.

Президент Алиев, напомнив об антитеррористической операции, сказал, что «мы освободили от оккупантов наши исторические, исконные земли, еще раз продемонстрировав мощь нашего государства, его сильную политическую волю. Мы провели необходимую операцию с большим профессионализмом, мастерством и самоотверженностью, ни с кем не считаясь, невзирая ни на что, никого не боясь. Таким образом, Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет».

«Коварный враг просчитался. Они настолько поверили в выдуманные самими же мифы, что считали, что смогут навсегда сохранить наши земли под оккупацией. Стоявшие за ними их покровители – крупные державы еще больше усилили в них эту уверенность. Но мы были уверены, знали, что наступит день, и мы вернемся на родные земли.

На протяжении многих лет я как президент старался, чтобы этот вопрос решился путем переговоров, и моя деятельность налицо, были проведены десятки, а то и сотни встреч, переговоров. Но все безрезультатно. Почему?! Потому что Армения, еще раз говорю, хотела навсегда сохранить наши земли под оккупацией. А стоящие за ними страны, которые якобы выступали посредниками, хотели сделать эту оккупацию вечной», - заявил президент Ильхам Алиев.