Алиев о планах по возвращению бывших переселенцев

Карабах ский и Восточно-Зангезурский регионы станут одними из красивейших мест не только в Азербайджане, на Кавказе, но и в мире – самыми современными, самыми благоустроенными, самыми красивыми. Как сообщает официальный сайт главы государства, так президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

«Природа, живописные панорамы этих мест, зеленые массивы, родники дополняются современными зданиями, которые одновременно строятся в традиционном стиле. Создается такой красивый город, которым, я уверен, будет гордиться каждый из нас, каждый азербайджанец. Хочу еще раз сказать, что мы реализуем широкомасштабные программы на всех освобожденных землях», - отметил глава государства.

Алиев напомнил, что сегодня Шуша – уже шестой населенный пункт, в который возвращаются бывшие переселенцы.

«Сегодня в то же время предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района, и до конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах», - добавил президент.