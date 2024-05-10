США об операции в Рафахе: это не вторжение

Соединенные Штаты считают, что нынешние действия Израиля не являются вторжением в город Рафах в секторе Газа или проведением в нем крупной наземной операции. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишут СМИ.

"Я бы не заходил настолько далеко, чтобы говорить, что увиденное нами за последние 24 часа означает широкомасштабное вторжение или крупную наземную операцию", - заявил представитель Белого дома.