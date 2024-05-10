Ильхам Алиев обвиняет Народный фронт

«Вы, то есть старшее поколение, хорошо помните, какие события происходили до него (до прихода к власти Гейдара Алиева – ред.): безвластие, самоуправство, хаос, борьба за власть, некомпетентность находившихся у власти трусливых, продажных людей, предателей. Все это стало причиной оккупации такого города, как Шуша, других наших городов и сел». Об этом, обращаясь к первым жителям, переселившимся в Шушу, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев .

«К власти пришли случайные люди. Посты министров обороны, государственных секретарей, председателей парламента, президента заняли не получившие никакого образования, не обладавшие никаким опытом и знаниями в государственных делах люди с улицы, горькие последствия чего вкусил азербайджанский народ. Интересно, какие чувства переживает сейчас тот элемент, который обещал защитить Шушу, в противном случае пустить себе пулю в лоб? Уверен, что он не радуется этому дню. Такие, как он, остатки тандема НФА-Мусават, рвавшегося в то время к власти, большая их часть, не радовались нашей Победе, скорее, сожалели о ней. Они и по сей день пытаются бросить тень на нашу Победу, вместе с армянами пытаются принизить нашу Победу, бросить на нее тень. Именно в тот период, когда они стремились к власти, и из-за предательства, трусости тогдашнего правительства Шуша была оккупирована», - рассказал глава азербайджанского государства.

Ильхам Алиев заметил в своем выступлении, что «для защиты города Шуша не требовалось особо больших сил. Вы же это хорошо знаете. Шуша осталась без хозяина, и сдача Шуши врагу открыла путь Народному фронту для того, чтобы прийти к власти».

«Посмотрите на те даты, исторические события. Через несколько дней они пришли к власти, свергли эту власть, устроили переворот. Они принесли в жертву Шушу, затем Лачин, после этого Кяльбаджар, чтобы, как говорится, привлечь на свою сторону законный протест народа. Тем самым бывшая Нагорно-Карабахская автономная область де-факто с географической точки зрения соединилась с Арменией», - сказал глава государства.

Президент Алиев указал, что «величие азербайджанского народа еще раз проявилось в 1993 году. Народ обратился к великому лидеру и призвал его к власти, потому что азербайджанский народ знал, что только Гейдар Алиев может спасти его от той беды. Достигнутое в то время - в 1994 году прекращение огня было вынужденным шагом, и мы никогда не могли бы смириться с этим прекращением огня – ни мой отец, ни я. Он не дожил до этого дня. Мы, его продолжатели, осуществили его мечту и мечту азербайджанского народа и добились исторической Победы. Мы показали врагу его место, и сегодня враг бессилен перед нами».