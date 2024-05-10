Ильхам Алиев: «Сегодня начинается новая история...»

«Сегодня, в день рождения великого лидера, заложен фундамент третьего жилого комплекса. Фундамент второго жилого комплекса был заложен 10 мая прошлого года. В первом жилом комплексе будет построено 450 квартир, во втором – около 300, в третьем – около 500. Часть их уже готова… Все дома построены в прекрасном архитектурном стиле – традиционном для Шуши стиле. Условия прекрасные, и я уверен, что после долгого перерыва шушинцы будут жить здесь комфортно, будут творить, созидать, сохранять исторический облик родного города», - сказал глава государства.

Сегодня начинается новая история Шуши. В своем обращении к народу 8 ноября 2020 года я сказал, что мы возродим Шушу. И сегодня мы видим возрожденную Шушу. Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

По словам президента Алиева, «созидательные работы в Шуше фактически начались сразу после окончания Второй Карабахской войны. Прежде всего, нужно было проложить дорогу в Шушу, потому что… до оккупации дорога проходила через территорию Ханкенди. Поэтому за короткий срок от города Физули в Шушу была построена дорога Победы. А сейчас строится более широкая магистральная автомобильная дорога. Строится прекрасная четырехполосная дорога с семью тоннелями, девятью виадуками и множеством мостов, и она, наверное, будет готова к концу следующего года».

Говоря о реставрации исторических памятников города Шуша, Ильхам Алиев отметил, что «первым был реконструирован мавзолей Вагифа, ему возвращен первоначальный вид. После этого были отреставрированы мечеть Юхары Говхар Ага, затем мечеть Саатлы. Сегодня мы провели открытие мечети Мамайы после реставрации. Уже начались работы по реконструкции в мечети Чёль Гала. Восстановлены мечеть Мехмандарова и дом Мехмандарова. Уже функционируют четыре гостиницы. Самая крупная из них - пятизвездочный отель «Шуша» сегодня отражает современный облик города. Но опять же, этот отель также построен в стиле традиционного шушинского зодчества. Сегодня после капитального ремонта также открылась баня Ширин су. Завершаются ремонтно-восстановительные работы в мечети Ашагы Говхар Ага. Разрушенный диким врагом памятник Узеиру Гаджибейли возвращен на свое место. Разрушенный армянами бюст Вагифа также был восстановлен в прежнем виде, прежней форме… Разрушенный армянами дом Узеира Гаджибейли реконструируется, он будет готов в этом году…»

Глава государства особо отметил, что в Шуше «все строится на основе очень детальных и точных планов, в соответствии с самыми современными правилами градостроительства. К этим строительно-восстановительным работам мы привлекли ведущие компании мира - не только для города Шуша, но и для всех освобожденных земель, чтобы людям, которые долгие годы жили в тяжелых условиях – в палатках, общежитиях, детских садах, непригодных зданиях – теперь жилось хорошо, комфортно. Параллельно с этим как в Шуше, так и в других уже отстроенных городах и поселках решаются вопросы трудоустройства, проводятся тренинги. Также очень внимательно рассматриваются вопросы обеспечения работой людей, которые вернутся сюда, и эти вопросы находят свое решение».