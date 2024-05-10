Зеленский: По всей линии фронта – тяжелые бои

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу вечером заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте, обороне и укреплению позиций, в частности, в Харьковской области и в направлении Часова Яра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Только что был доклад главкома Александра Сырского. По всей линии фронта – тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области - особое внимание", - отметил глава государства.

Как сообщил Зеленский, он обсудил с главкомом оборонительные действия и усиление позиций Сил обороны на Харьковщине, а также отдельно в направлении Часова Яра.

По его словам, Сырский доложил о решениях, которые дадут больше возможностей украинским воинам.