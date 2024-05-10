«Сабах» вышел в финал Баскетбольной лиги ФОТО, ВИДЕО
В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) определился первый финалист.
«Сабах» и во втором матче обыграл «Хырдалан». На этот раз действующий чемпион выиграл со счетом 81:62 и вышел в финал. Самым результативным в матче был баскетболист «Сабаха» Майкл Холтон, набравший 22 очка.
Там «Сабах» сыграет с победителем пары «НТД-ИНДИГО» - «Хазри». В первой игре «Хазри» победил. Вторая игра состоится завтра.
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