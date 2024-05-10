Число погибших в результате атаки по нефтебазе в Ровеньках выросло до трех, пострадали семь человек, среди них ребенок. Об этом российским СМИ сообщила министр здравоохранения «ЛНР» Наталия Пащенко.

*** 23:46



ВСУ ударили по нефтебазе в населенном пункте Ровеньки в Луганской области (в настоящее время под контролем РФ), сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативные службы.

В результате на нефтебазе вспыхнул пожар.

«Один человек погиб. Еще шесть мирных жителей получили ранения», - сообщил глава «ЛНР» Леонид Пасечник и добавил, что из-за обстрела огнем объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг.