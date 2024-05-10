Германия передает HIMARS Украине

Германия закупит у США три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передаст их Украине. Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус во время визита в Вашингтон, сообщает NTV.

Глава Минобороны также заверил власти Соединенных Штатов в готовности Берлина взять на себя большую ответственность за военную безопасность как в Европе, так и в мире и призвал американское правительство не ослаблять совместных усилий в этом направлении на Европейском континенте.