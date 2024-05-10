Во время заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН 10 мая постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан на трибуне демонстративно измельчил Устав ООН с помощью портативного шредера. Таким образом он выразил протест против принятия рекомендации принять Палестину в ООН, отмечают СМИ.

По его словам, Палестина не является «миролюбивым государством», а потому ее принятие будто бы нарушает четвертую статью устава организации, в которой говорится, что она открыта «для всех миролюбивых государств».

«Вот что вы делаете с Уставом ООН своим разрушительным голосованием. Вы своими руками рвете на куски Устав ООН», – заявил израильский дипломат.