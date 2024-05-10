Постпред Израиля «уничтожил» Устав ООН ВИДЕО
Во время заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН 10 мая постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан на трибуне демонстративно измельчил Устав ООН с помощью портативного шредера. Таким образом он выразил протест против принятия рекомендации принять Палестину в ООН, отмечают СМИ.
По его словам, Палестина не является «миролюбивым государством», а потому ее принятие будто бы нарушает четвертую статью устава организации, в которой говорится, что она открыта «для всех миролюбивых государств».
«Вот что вы делаете с Уставом ООН своим разрушительным голосованием. Вы своими руками рвете на куски Устав ООН», – заявил израильский дипломат.
May 10, 2024
Ранее Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции с рекомендацией к Совету Безопасности (СБ) вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.