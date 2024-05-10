Белый дом: Россия начала наступление на Харьков
Соединенные Штаты полагают, что российские войска начали наступление на Харьков. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишут СМИ.
«Мы ожидали, что Россия начнет наступление на Харьков, которое, как видно, уже началось», - отметил он.
Кирби добавил, что США ожидают от России «дальнейшего продвижения в ближайшее время».
«Вашингтон находится в плотной кооперации с Киевом для оказания необходимой и своевременной помощи», - заключил Кирби.