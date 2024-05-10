Десятки пожарных борются с огнем в лесном массиве вокруг Кирьят-Шмоны после ракетного обстрела ХАМАС. Об этом сообщают израильские СМИ.

Согласно информации, сильнейший порывистый ветер осложняет работу, разгоняя огонь на большую территорию. Локализовать пожар пока не удалось.

Местные жители сообщают, что пожарные борются с огнем уже на подступах к городским кварталам.