Китай инвестирует миллионы в Марокко

Китайская компания Zhejiang Hailiang Co., крупнейший в мире поставщик медных труб и прутков, инвестирует $288 млн в строительство индустриального парка по производству новых материалов в Марокко. Об этом сообщают китайские экономические издания со ссылкой на пресс-службу компании.

По их данным, компания построит промышленный парк для разработки и производства различных медных изделий в высокотехнологичном городе Mohamed VI Tangier Tech City. В планах компании создать ряд производственных линий по производству 50 тысяч тонн сплава, 35 тысяч тонн медных труб, 40 тысяч тонн латунных прутков и 25 тысяч тонн новых энергетических материалов, таких как литиево-медная фольга в год. В рамках проекта планируется также построить научно-исследовательские и складские помещения.

Согласно сообщению компании, этот проект в Марокко поможет снизить затраты на сырье, экспортные и транспортные расходы, а также разместить производство ближе к клиентам.

Компания Zhejiang Hailiang Co. имеет более 20 заводов по всему миру, в том числе в США, Германии, Вьетнаме, Индонезии и ряде других стран Европы и Юго-Восточной Азии.