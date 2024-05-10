Заместитель Столтенберга о войне с Россией: Слава богу, что мы в НАТО

У России пока нет ни намерений, ни возможностей напасть ни на одну из стран НАТО. Об этом заявил заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ, которого цитируют СМИ.

По его словам, сейчас против Альянса развязана «тотальная гибридная война».

«Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО», — отметил Джоанэ.

Он также добавил, что сейчас НАТО находится в процессе адаптации и трансформации, как никогда раньше за последние десятилетия, в том числе в оборонных планах и путем увеличения военного производства.