Италия в демографической яме: Папа Римский призывает заводить не кошек, а детей

Папа Римский призвал итальянцев заводить больше детей, поскольку демографический кризис угрожает будущему страны. Об этом понтифик заявил на конференции в Риме, пишут СМИ.

«Сейчас самые выгодные инвестиции — в оружие и контрацептивы. Первое уничтожает жизнь, второе препятствует ей. Какое будущее нас ждет? Оно уродливо», — сказал папа Франциск.

Понтифик также попросил итальянские власти усилить соцподдержку семей, чтобы воспрепятствовать старению населения.

«Нет недостатка в кошках и маленьких собачках, не бывает недостатка в домашних животных, есть недостаток в детях. Нет, проблема нашего мира не в рождении детей, а в эгоизме, потребительстве и индивидуализме, которые делают людей пресыщенными, одинокими и несчастными. Рождаемость — главный показатель надежды народа. Без детей и молодежи страна теряет стремление к будущему. В Италии, например, средний возраст составляет 47 лет», — продолжил понтифик.

В Италии один из самых низких уровней рождаемости в мире: он неуклонно падает уже более десяти лет и в прошлом году составил лишь 379 тысяч новорожденных - антирекорд для этой страны. Аналитики предупреждают, что такая тенденция может разрушить итальянскую экономику.

Повышение рождаемости — одна из основных целей премьер-министра Джорджи Мелони. К 2033 году она надеется увеличить число новорожденных в Италии до 500 тысяч.