Серьезное обвинение США против Израиля

США считают, что есть основания полагать, что Израиль использовал американское оружие в нарушение международного гуманитарного права. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет администрации президента США Джо Байдена по использованию Израилем американского оружия.

В докладе, подготовленном Госдепартаментом, говорится, что расследования потенциальных нарушений продолжаются. При этом отмечается, что США "не располагают полной информацией для проверки" того, было ли "американское оружие конкретно использовано" при предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права. Но "разумно предполагать", что имели место такие случаи.

"Несмотря на то, что Израиль обладает знаниями, опытом и инструментами для внедрения передовых методов снижения ущерба гражданскому населению в ходе своих военных операций, результаты на местах, в частности, большое число жертв среди гражданского населения, вызывают серьезные вопросы относительно того, эффективно ли ЦАХАЛ использует их [оружия] во всех случаях", - отмечается в докладе.