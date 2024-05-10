По данным британских СМИ, для этой цели используется база данных World-Check, включающая более 4 миллионов частных лиц и организаций. Система представляет собой совокупность полученной из различных источников информации о террористах, лицах, отмывающих деньги и находящихся под санкциями олигархах.

Британские банки без предупреждения замораживают банковские счета олигархов и членов их семей, а также других «политически значимых лиц». Речь идет о депутатах парламентов различных стран мира и членах их семей.

Согласно британскому законодательству, к этим категориям лиц должны применяться усиленные проверки при открытии банковских счетов и проведении финансовых операций.

Объем базы данных, управляемой компанией «Refinitive», увеличивается, а банки без объяснения причин на основании размещенной в системе информации часто блокируют счета, принадлежащие иностранным олигархам и членам их семей.

К примеру, The Mail on Sunday выяснила, что в банке NatWest заблокировали счет графини Александры Толстой, гражданки России и Великобритании, без объяснения причин.

В базе данных было размещено интервью Толстой изданию Daily Mail от 2011 года, в котором бизнесвумен рассказывает о своем романе с Сергеем Пугачевым – российским олигархом и бывшим другом Владимира Путина, проживающим в настоящее время в эмиграции в Лондоне.

По оценкам, базой данных World-Check воспользовались 10 тысяч организаций, в том числе 49 из 50 крупнейших банков мира.