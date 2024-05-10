В Белгородской области ПВО отразила очередную атаку ВСУ: в небе над городом прозвучали как минимум 16 взрывов, сообщают российские Telegram-каналы.

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрелов пострадали восемь местных жителей. Из них трое пострадавших (две женщины и один мужчина) с осколочными ранениями в поселке Новосадовый, также двое пострадавших в поселке Дубовое. Еще троим местным жителям помощь оказана на месте.

Губернатор также сообщил, что в Новосадовом повреждения зафиксированы в 21 частном жилом доме, также повреждены 4 автомобиля. В поселке Дубовое в 4 квартирах многоквартирного дома выбиты окна.