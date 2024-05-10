Леонид Швец, автор haqqin.az 03:12

Как только ни смеялись над многочисленными заявлениями Кремля, что «все идет по плану», после очевидного провала «СВО». Но в 2022 году мало кто мог представить себе, что и два с лишним года спустя вся эта авантюра будет по-прежнему тянуться, застряв в запорожских степях и в лесопосадках восточной Украины. Но удивительным образом, вопреки грубой реальности, данной в ощущениях, России удалось убедить саму себя в том, что все развивается если и не по строгому плану, то, в общем, вполне нормально. Главную роль в этом выдающемся результате самовнушения сыграла не тотальная пропаганда, как можно было бы подумать, а обыкновенный психологический механизм защиты, который не позволяет человеку считать себя мерзавцем и кретином, а уж тем более человеческому сообществу – сборищем мерзавцев и кретинов.

Особенно сложно делать это сообществу, свято уверенному в собственном величии по сравнению с прочими, как в этом уверены в общей массе россияне. Потому убийства и разрушения в соседней стране, испокон веков считавшейся братской, считаются богоугодным делом, а космические по провинциальным меркам выплаты за готовность убивать и риск быть убитым лишь свидетельствуют о глубокой правоте затеянного мероприятия. Сам Владимир Путин, которого моральная сторона вопроса вообще не задевает, ни за что не признает, что совершил грубейшую ошибку всего своего правления, недооценив Украину и готовность Запада оказывать ей поддержку. Наоборот, именно потому, что все пошло через пень-колоду, он сделает все, чтобы его убийственная для России затея получила статус священной миссии, не меньше, главного дела всей его жизни и воплощения божественного замысла. И никто в его окружении, будучи в здравом уме, не возразит ему: чувство самосохранения диктует подчеркнутую лояльность. Для людей, которые проводят путинскую политику, нет другого способа оставаться во властной обойме, чем уверять вождя в правильности его действий и в царящей в России, вопреки вражеским козням, нормальности. Но верно и обратное: приносимые Путину «боярами» свидетельства нормальности лишний раз убеждают того в правильности выбранного пути.

Оттого нет ничего удивительного в том, что правительство, заново пересобранное после инаугурации, мало чем отличается от предыдущего. Мишустин и компания обеспечили Владимиру Путину прохождение первых двух лет войны в некатастрофическом режиме, что, безусловно, было далеко не банальной задачей. Поэтому нет никаких оснований менять ключевой костяк этих действительно не худших специалистов. Они справились, хотя, как известно, в правительстве о грядущей войне до последнего не знал никто, их поставили перед фактом, а дальше крутитесь, как хотите. Сохранение прежнего премьера и правительства, в свою очередь, сигнал для общества о той же пресловутой нормальности: раз нет масштабных кадровых изменений наверху, значит, все в порядке, беспокоиться не о чем.