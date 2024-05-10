«Ситуация катастрофическая»: Франция обратилась к Нетаньяху

Правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следует остановить бои на юге сектора Газа и вернуться на путь переговоров, призывают во французском МИД.

«Это единственный возможный способ добиться немедленного освобождения заложников и прочного прекращения огня», - цитирует Deutsche Welle заявление ведомства.

В Париже предупреждают о «катастрофической ситуации», угрожающей населению региона. МИД Франции призывает израильские власти возобновить работу КПП «Рафах» для поставок гуманитарной помощи гражданским лицам, и чтобы «наиболее уязвимые слои населения могли покинуть сектор Газа».

В то же время Франция осудила обстрел ХАМАС КПП «Керем-Шалом», после которого Израиль закрыл этот погранпереход.

Армия обороны Израиля ранее ввела в Рафах танки и взяла под контроль важный с гуманитарной точки зрения погранпереход с Египтом - КПП «Рафах». США после этого события пригрозили Израилю прекратить поставки оружия.