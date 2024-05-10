В Карабахе на 100 процентов зеленое электричество

09:41

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в пятницу, 10 мая, принял участие в открытии малых гидроэлектростанций «Забух» и «Гарыгышлаг» ОАО «Азерэнержи» в Лачинском районе.

Глава ОАО Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что для претворения в жизнь выдвинутой главой государства стратегической цели по созданию Зоны зеленой энергии и закрепления в качестве одного из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития страны до 2030 года положения о формировании «Страны чистой окружающей среды и зеленого роста», а также выполнения данного президентом Азербайджана ОАО «Азерэнержи» поручения о повторном исследовании гидроэнергетического потенциала Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов был подготовлен и представлен отчет о восстановлении разрушенных в период оккупации ГЭС, а также строительстве новых ГЭС с соблюдением экологических норм. Согласно отчету, в регионе будут функционировать 72 малые ГЭС общей мощностью 467 МВт.

Было подчеркнуто, что в соответствии с поручениями главы государства о создании инфраструктуры бесперебойного электроснабжения региона и рациональном использовании гидроэнергетических ресурсов, несмотря на суровый климат и труднопроходимый рельеф региона, менее чем за три года были реконструированы или заново отстроены 28 ГЭС общей мощностью 226 МВт. А на 4 ГЭС общей мощностью 44 МВт идут работы по установке оборудования и наладочные работы. В итоге создана схема бесперебойного электроснабжения по всему региону. В 2024 году, который объявлен «Годом солидарности во имя зеленого мира» и когда будет проведено мероприятие СОР29, планируется сдать в эксплуатацию 32 ГЭС общей мощностью 270 МВт. На этих станциях в течение года будет производиться более 600 миллионов киловатт-часов зеленой энергии. Это означает экономию свыше 160 миллионов кубометров природного газа и сокращение объема выбрасываемого в атмосферу углекислого газа более чем на 330 тысяч тонн. Кроме того, началось проведение тендерных процедур, связанных с реализацией проекта строительства 6 малых ГЭС общей мощностью 37,5 МВт. Ожидается, что станции будут сданы в эксплуатацию в первой половине 2025 года.

Глава ОАО отметил, что впервые в истории энергосистемы Азербайджана потребности Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов в электроэнергии на 100 процентов обеспечиваются за счет зеленой энергии, а объем, превышающий потребности, передается в энергосистему страны. С учетом перспективных проектов мощности реализованных и ожидающих реализации проектов зеленой энергии на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов составляют в целом 1100 МВт, что в 12-15 раз превышает нынешние потребности в энергии. Общие потребности региона в мощностях на 2040 год спрогнозированы в объеме 1000 МВт, что с учетом объема запланированных к реализации проектов зеленой энергии полностью обеспечит регион зеленой энергией сроком на 20 лет.