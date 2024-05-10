Пентагон уже передал часть вооружения из нового пакета помощи Вооруженным силам Украины и прилагает максимум усилий, чтобы остальное вооружение оказалось на фронте максимально быстро. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, заявления которого приводят украинские СМИ.

«Кое-что из первого пакета оборонной помощи, который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его, - некоторые из этих вещей уже попали на поле боя, в руки украинских военных», - сказал представитель администрации США.

Кирби не стал уточнять, какое именно вооружение уже отправили украинским военным, однако отметил, что быстрые сроки доставки обусловливаются тем, что часть вооружения была заранее размещена в Европе. «Министерство обороны США буквально переворачивает небо и землю, чтобы делать это как можно скорее. И сейчас еще продолжается работа над поставками, которые остались в предыдущем пакете», - отметил он.

Кирби добавил, что Пентагон делает все возможное, чтобы поскорее начать отправку оружия из нового пакета на 400 миллионов долларов: «Это достаточно серьезный пакет. Разнообразие систем, которые есть только в нем, достаточно впечатляющее - все это пригодится украинским силам в то время, когда они пытаются отбить российские наступления на Донбассе, а теперь и на подступах к Харькову».