На Земле сильнейшая за 20 лет магнитная буря: северное сияние там, где раньше его не было фото
На Земле началась сильнейшая за последние двадцать лет магнитная буря: ей присвоен наивысший уровень G5, сообщают космические институты США и России.
Уровень G5 соответствует экстремально сильной магнитной буре. Во время нее могут возникать масштабные проблемы с объектами энергетики и космическими аппаратами. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.
Правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 и пятнах на Солнце, которые превышают площадь Земли в 17 раз.
Сильная геомагнитная буря привела к тому, что во многих районах Северного и Южного полушария наблюдалось северное сияние (aurora borealis), причем его наблюдали в том числе в регионах, где подобное явление считается крайне редким или ранее не наблюдалось. Северное сияние можно было наблюдать от Тасмании до Британии, пишет AFP.
В частности, в США северное сияние наблюдалось в последние дни вплоть до юга Алабамы и Северной Калифорнии, а также в центральной Америке и даже на Гавайях. В нескольких регионах России – от Ленинградской до Ростовской области, а также в Сибири и на Урале – наблюдалось северное сияние. Также полярное сияние фиксировали жители Грузии, Армении, Беларуси и Украины.
Энергетические компании, авиаперевозчики и спутниковые операторы получили от властей предупреждения о возможных сбоях, вызванных изменениями магнитного поля Земли, отмечает AFP.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщал, что продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. Он пояснил, что за трое суток Солнце выбросило четыре исключительно крупных облака плазмы.
Солнечная активность связана с выделением энергии, которая проходит через космос и в конечном итоге достигает Земли.