10:12

На Земле началась сильнейшая за последние двадцать лет магнитная буря: ей присвоен наивысший уровень G5, сообщают космические институты США и России. Уровень G5 соответствует экстремально сильной магнитной буре. Во время нее могут возникать масштабные проблемы с объектами энергетики и космическими аппаратами. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

Правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 и пятнах на Солнце, которые превышают площадь Земли в 17 раз. Сильная геомагнитная буря привела к тому, что во многих районах Северного и Южного полушария наблюдалось северное сияние (aurora borealis), причем его наблюдали в том числе в регионах, где подобное явление считается крайне редким или ранее не наблюдалось. Северное сияние можно было наблюдать от Тасмании до Британии, пишет AFP. В частности, в США северное сияние наблюдалось в последние дни вплоть до юга Алабамы и Северной Калифорнии, а также в центральной Америке и даже на Гавайях. В нескольких регионах России – от Ленинградской до Ростовской области, а также в Сибири и на Урале – наблюдалось северное сияние. Также полярное сияние фиксировали жители Грузии, Армении, Беларуси и Украины.