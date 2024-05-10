Али Асадов поздравляет Мишустина

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, в поздравительном послании Али Асадов отметил вклад Михаила Мишустина в укрепление отношений между Азербайджаном и Россией.

Выражена уверенность в том, что работа возглавляемого М.Мишустиным правительства будет способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и углублению стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.