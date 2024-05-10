Призывавшего к свержению власти в Армении Уриханяна задержали в России
В России по просьбе армянской стороны задержали экс-депутата, лидера армянской партии «Альянс» Тиграна Уриханяна, сообщили армянские СМИ.
В Армении против Уриханяна было возбуждено уголовное дело по признакам призыва к насильственному свержению конституционного строя в стране. Тогда Уриханян опубликовал видео в соцсетях с призывом выйти на улицы. Однако он успел скрыться. Позже были прекращены его полномочия депутата.
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