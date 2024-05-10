Полицейские начали подвергать приводу граждан, с утра блокировавших улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Полиция задержала 41 участника массовых акций в Ереване, пытавшихся заблокировать движение на различных городских дорогах, сообщили в пресс-службе МВД.

«Участники акций были задержаны за невыполнение требований полиции. Все улицы на данный момент разблокированы, препятствий для свободного движения нет», - заявили в МВД Армении.

Издания отмечают, что полицейских было больше, чем граждан, перекрывших проспект Свободы.

В субботу, 11 мая, в Ереване и областях Армении по призыву Баграта Галстаняна проходят акции неповиновения. Перекрыт мост Победы, также Тбилисское шоссе. По словам Галстаняна, акции пройдут сегодня в 10 местностях в Армении - в Ереване и областях.