В Ереване протесты: десятки задержанных видео; обновлено 12:29
Полицейские начали подвергать приводу граждан, с утра блокировавших улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Полиция задержала 41 участника массовых акций в Ереване, пытавшихся заблокировать движение на различных городских дорогах, сообщили в пресс-службе МВД.
«Участники акций были задержаны за невыполнение требований полиции. Все улицы на данный момент разблокированы, препятствий для свободного движения нет», - заявили в МВД Армении.
Издания отмечают, что полицейских было больше, чем граждан, перекрывших проспект Свободы.
В субботу, 11 мая, в Ереване и областях Армении по призыву Баграта Галстаняна проходят акции неповиновения. Перекрыт мост Победы, также Тбилисское шоссе. По словам Галстаняна, акции пройдут сегодня в 10 местностях в Армении - в Ереване и областях.
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Противники делимитации границ с Азербайджаном начали акции неповиновения в Ереване, создавая заторы на городских дорожных узлах, сообщают армянские СМИ.
Перекрыты несколько улиц и проспектов. С проспекта Свободы полиция подвергла приводу участников акции.