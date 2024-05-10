«Ворота в Арктику»: на Шпицбергене за €300 млн продают последний частный участок

Площадь участка составляет около 15 тыс. акров (около 6 тыс. га). Выставленная на продажу земля включает больше трех миль береговой линии. На нем множество гор, фьордов и «арктической дикой природы».

Частный участок недалеко от города Лонгйир архипелага Шпицберген выставили на продажу за €300 млн, сообщает Bloomberg.

Землей больше 100 лет владеет холдинг Aktieselskabet Kulspids, основанный обеспеченными семьями из Осло. Компания планировала добывать асбест. Ее акционеры не раскрываются, но все они норвежцы. Продает участок международная компания Knight Frank LLP.

Knight Frank считает, что участок может стать инвестиционным проектом для состоятельного человека, который хочет оказать значительное влияние на окружающую среду и сохранить ее. На этом месте возможно возвести туристическую деревню. Потенциальный владелец должен соблюдать условие Договора о Шпицбергене, который признает суверенитет Норвегии и запрещает использование архипелага в военных целях.

Как пишет Bloomberg, продажа происходит на фоне самого теплого лета в регионе в 2023 году. Из-за изменения климата стало меньше морского льда, больше дождей, температура поднялась. Bloomberg отмечает, что остальными участками на архипелаге владеют российские и норвежские компании.