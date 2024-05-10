«Ворота в Арктику»: на Шпицбергене за €300 млн продают последний частный участок
Частный участок недалеко от города Лонгйир архипелага Шпицберген выставили на продажу за €300 млн, сообщает Bloomberg.
Площадь участка составляет около 15 тыс. акров (около 6 тыс. га). Выставленная на продажу земля включает больше трех миль береговой линии. На нем множество гор, фьордов и «арктической дикой природы».
Землей больше 100 лет владеет холдинг Aktieselskabet Kulspids, основанный обеспеченными семьями из Осло. Компания планировала добывать асбест. Ее акционеры не раскрываются, но все они норвежцы. Продает участок международная компания Knight Frank LLP.
Knight Frank считает, что участок может стать инвестиционным проектом для состоятельного человека, который хочет оказать значительное влияние на окружающую среду и сохранить ее. На этом месте возможно возвести туристическую деревню. Потенциальный владелец должен соблюдать условие Договора о Шпицбергене, который признает суверенитет Норвегии и запрещает использование архипелага в военных целях.
Как пишет Bloomberg, продажа происходит на фоне самого теплого лета в регионе в 2023 году. Из-за изменения климата стало меньше морского льда, больше дождей, температура поднялась. Bloomberg отмечает, что остальными участками на архипелаге владеют российские и норвежские компании.
«Возможность приобрести землю на одном из всемирно известных островов Шпицбергена выпадает раз в жизни», — заявил Euronews Business руководитель отдела фермерских хозяйств консалтинговой компании Knight Frank Уилл Мэтьюс.
Шпицберген имеет исключительное стратегическое значение, поскольку «по сути, является воротами в Арктику». Почти 3 000 человек живут на девяти основных островах архипелага, где даже есть свой университет. Здесь находится и знаменитое Всемирное семенохранилище. И если раньше территория зависела в основном от угольной промышленности, сегодня важными отраслями стали научные исследования и туризм.
Выставленный на продажу участок носит название Сёре-Фагерфьорд. Он находится на земле Ведель-Ярлсберг на Западном Шпицбергене.
«Землю продадут тому, кто предложит наибольшую цену», — цитирует Bloomberg представляющего интересы продавцов юриста Пера Киллингстада. Единственное ограничение: покупатель должен быть из страны, ратифицировавшей договор о Шпицбергене.