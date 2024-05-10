Второй день азербайджано-армянских переговоров

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян продолжат в субботу переговоры по мирному договору. Об этом сообщили в МИД Казахстана.

«Сегодня продолжаются переговоры между азербайджанской и армянской сторонами», - указали во внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД Казахстана, проведение переговоров изначально было запланировано только на один день. В пятницу Байрамов и Мирзоян провели встречу в Алматы, которая продолжалась более четырех часов. О результатах переговоров не сообщалось.