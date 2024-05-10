Израиль расширяет операцию в Рафахе: жителей призывают покинуть город

Израильские военные порекомендовали жителям еще некоторых районов города Рафах на юге сектора Газа покинуть его в связи с расширением военной операции. Об проинформировало Reuters со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные призвали горожан переместиться в расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси в Хан-Юнисе.

6 мая израильская армия сообщила, что начала подготовку к эвакуации населения восточных районов Рафаха. 7 мая ЦАХАЛ заявил о начале военной операции в Рафахе и взятии под контроль одноименного пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом.