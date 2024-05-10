Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила теракты в Киеве. По данным украинской спецслужбы, их готовило на 9 мая российское ГРУ.

По словам СБУ, исполнителей российской разведки, которые готовили теракты в Киеве, задержали.

«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след», — заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии украинской службе Би-би-си.

Пока нет никаких деталей, но ведомство обещает предоставить их позже.

Несколько дней назад СБУ заявила, что раскрыла план убийства президента Украины Владимира Зеленского и других высших руководителей страны, и обвинила в подготовке покушений российские власти.