Россияне возобновили штурм: что известно

Утром российские войска возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое в Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на военные круги.

«Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях», - заявил источник.

По его словам, на Волчанском направлении штурмовых действий россиян пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к военным, призвал их сорвать российские наступательные операции и вернуть Украине инициативу: «…Должны сорвать российские наступательные операции и вернуть Украине инициативу».

Также сообщается, что за сутки 10 мая в Харьковской области эвакуировали сотни местных жителей. За сутки подверглись атакам россиян 30 населенных пунктов Харьковщины. Погибли трое гражданских и несколько раненых.