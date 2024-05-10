Премьер Польши отправился на границу с Беларусью и обвинил Минск

Информационный портал Wirtualna Polska приводит заявления Дональда Туска, которые он сделал 11 мая, посещая польско-белорусскую границу. Он сообщил о подготовке к «укреплению границы как в связи с давлением, организованным режимом Лукашенко, так и в связи с растущей угрозой от войны в Украине и неопределенной геополитической ситуацией».

«Мы начали переговоры о защите границы — не только от миграции — но и о современных укреплениях. Они будут построены вдоль всей границы на востоке страны… Это также внешняя граница ЕС, поэтому я не сомневаюсь, что вся Европа должна будет инвестировать в свою безопасность, то есть в восточную границу Польши», — сказал польский премьер.

«Эта граница — совершенно уникальное место из-за миграционного давления. Мы имеем дело с прогрессирующей гибридной войной, — заявил Туск о границе с Беларусью. — Я хочу, чтобы не было никаких сомнений: государство с все более агрессивными намерениями в отношении Польши — а это Беларусь — является одним из организаторов происходящего на границе. Отсюда вытекает необходимость блестящей совместной работы служб для обеспечения безопасности государства».