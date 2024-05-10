Проливные дожди затопили поля и пастбища в Газахе: сельчане несут убытки

В селах Ашагы Салахлы и Орта Салахлы Газахского района под водой оказались гектары полей зерновых, люцерны и пшеницы. Фермерским хозяйствам нанесен ощутимый ущерб.

В результате непрекращающихся дождей за последние несколько дней повысился уровень воды в Куре. В результате в ряде сел затопило поля и пастбища.

«Столько вложил труда, все пропало. Причем такая ситуация продолжается уже много лет. Плотину, которая могла бы остановить воду, так и не строят», — рассказал один из местных жителей.

Глава муниципалитета Ашагы Салахлы Али Будагов сообщил, что в результате разлива Куры и продолжительных дождей в обоих селах затопило 100 гектаров пастбищ и 270 гектаров надельных земель.

В селе Ашагы Салахлы находится 470 ферм. Будагов подтвердил, что ситуацию могла бы спасти дамба. Правда у муниципалитета денег на ее строительство нет. На помощь пришли центральные власти: «Они уже осмотрели территорию. Вероятно летом, когда будет сухая погода, начнется строительство плотины».