В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в ГУР.

«В ночь на 11 мая в России снова «грохотало». В 03:45 на Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», прилетели БПЛА Главного управления разведки. Пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6», - заявил источник.

По словам источника издания, текущее состояние установок уточняется. В то же время известно, что повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключены семь холодильников. Также повреждена дымовая труба печи П-1.

Российские паблики и некоторые СМИ сообщали, что в ночь на 11 мая над Волгоградской и Курской областями было сбито семь беспилотников.

ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность завода составляет 14,8 млн. тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО «Лукойл».