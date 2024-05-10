Чехия ищет генерала российских спецслужб

Полиция Чехии объявила в розыск главу воинской части 29155 Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России генерала Андрея Аверьянова, которого называли одним из организаторов взрывов на военных складах с оружием немецкой компании Imex во Врбетице в 2014 году. Об этом информирует The Insider.

В конце апреля Чехия объявила, что считает доказанной причастность ГРУ к взрывам в Врбетице, которые стали результатом операции против болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева. Ведомство сочло произошедшее элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки», целью которой было воспрепятствование доставке оружия и снарядов «в районы проведения операций российской армии».

По данным The Insider и Bellingcat, сотрудники ГРУ совершили атаку на склад, где хранилось оружие Гебрева, так как он был одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины во время активной фазы конфликта в Донбассе. Аверьянов на момент взрывов возглавлял специальное диверсионное подразделение ГРУ и общался с российскими агентами Еленой и Николаем Шапошниковыми, а также встречался с ними в Лиссабоне. У супругов было чешское гражданство, и они передавали ГРУ информацию о компании Imex, сотрудником которой был Николай Шапошников.