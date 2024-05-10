По словам главы организации Джавида Гара, для строительства домов в лесной зоне пронумеровано более 4200 деревьев. Несколько деревьев уже срублены. На участке площадью 22 гектара планируется построить дом.

В исполнительной власти Гусарского района сообщили, что распоряжением Кабинета министров данная территория передана на баланс Гусарского муниципалитета в качестве перспективного фонда. Сейчас она официально принадлежит гражданам и быть приватизирована не может. В этой связи ведется расследование.

«По информации, Гусарскому муниципалитету под строительство домов выделено 22,3 гектара земель лесного фонда. Что официально одобрило Министерство экологии и природных ресурсов. Вместо этого было куплено 30 гектаров свободной земли».

Глава Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, реагируя на утверждения о вырубке деревьев, отметил, что на территории побывали сотрудники службы. Фактов новой вырубки деревьев за последние месяцы не выявлено: «На этом участке ранее были зарегистрированы случаи вырубки деревьев гражданами. Приняты меры в соответствии с законом. Деревья на участке были пронумерованы службой в прошлом году. Списки переданы местным исполнительным органам для принятия профилактических мер в рамках их полномочий. Также территория взята под контроль с целью предотвращения новых вырубок деревьев».

В пресс-службе МВД сообщили, что все строительные работы на участке остановлены. Полиция и прокуратура проводят разбирательство.