В Гусаре добивают лес фото
В лесах Гусарского района вырублено большое количество деревьев. Об этом сообщает организация Ecofront.
По словам главы организации Джавида Гара, для строительства домов в лесной зоне пронумеровано более 4200 деревьев. Несколько деревьев уже срублены. На участке площадью 22 гектара планируется построить дом.
«По информации, Гусарскому муниципалитету под строительство домов выделено 22,3 гектара земель лесного фонда. Что официально одобрило Министерство экологии и природных ресурсов. Вместо этого было куплено 30 гектаров свободной земли».
В исполнительной власти Гусарского района сообщили, что распоряжением Кабинета министров данная территория передана на баланс Гусарского муниципалитета в качестве перспективного фонда. Сейчас она официально принадлежит гражданам и быть приватизирована не может. В этой связи ведется расследование.
Глава Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, реагируя на утверждения о вырубке деревьев, отметил, что на территории побывали сотрудники службы. Фактов новой вырубки деревьев за последние месяцы не выявлено: «На этом участке ранее были зарегистрированы случаи вырубки деревьев гражданами. Приняты меры в соответствии с законом. Деревья на участке были пронумерованы службой в прошлом году. Списки переданы местным исполнительным органам для принятия профилактических мер в рамках их полномочий. Также территория взята под контроль с целью предотвращения новых вырубок деревьев».
В пресс-службе МВД сообщили, что все строительные работы на участке остановлены. Полиция и прокуратура проводят разбирательство.