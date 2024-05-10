Икрам Нур, автор haqqin.az 15:45

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций по результатам голосования в пятницу расширила права Палестины в организации и призвала принять ее в качестве полноправного члена ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, против выступили 9 стран, включая США и Израиль, а 25 стран воздержались. Пока это достаточно символический жест, принятый на волне популярности «палестинского вопроса» - и на волне катастрофического падения авторитета Израиля. И то, и другое – вещи достаточно сиюминутные. Достаточно США заблокировать в Совете безопасности заявку Палестины на членство в ООН – и все вернется на круги своя.

Поэтому перфоманс постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана, пропустившего копию Устава ООН через портативный шредер со словами «этот бесстыдный орган решил предоставить современным нацистам права и привилегии. Вы своими руками разрываете Устав ООН. Да, это то, что вы делаете», выглядел хоть и зрелищно, но излишне театрально. Уж ему ли не знать всю процедуру. Точно также стоит относиться к заявлению главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля о том, что Испания, Ирландия и ряд других страны-члены ЕC признают Палестинское государство 21 мая. Да он и сам не питает иллюзий, признав это символическим актом политического характера: «Это больше, чем признание государства, это признание воли к существованию этого государства». Словом, как восторги, так и пессимизм по поводу создания палестинского государства являются крайне завышенными. Поскольку не решены два, и как бы не самых главных вопроса – за счет чего, или – кого, это государство будет существовать. И кто в нем будет управлять.

Для монархий Персидского залива не будет особых проблем скинуться по паре миллиардов новорожденному палестинскому государству, что называется «на зубок». На первых порах не откажет в помощи и ООН. Но все это – только на первых порах, помощь не будет бесконечной, рано или поздно спонсоры Палестины скажут ей «пора взрослеть и зарабатывать самостоятельно». А учитывая ограниченность местных ресурсов и местный же менталитет – с этим здесь будут большие проблемы. Как итог – стремительно нищающее и радикализующееся население, которое виновников своего бедственного положения будет искать извне, соседей, которые живут чуть побогаче и, гады такие, отказываются своим богатством с палестинцами делиться. Нетрудно предсказать, кто здесь придет к власти, даже если мы допустим самое невероятное – ХАМАС будет разгромлен. Что-то подсказывает, что те, кто придут после него, – будут такими, что ХАМАС с ИГИЛ в сравнении с ними доброй сказкой покажутся. Итак, в сухом остатке – нищее государство, руководители которого будут стремиться выплеснуть агрессию извне. Миру нужен такой подарок? Сильно сомневаюсь.