Макрон снова повторил: французских военных могут отправить в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не считает правильным исключать отправку французских военных в Украину, но выразил надежду, что этого не потребуется, пишет газета Le Figaro.

«Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция - мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников», - сказал Макрон.

«Мы должны говорить нашим соперникам: «Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных», - добавил президент Франции.

При этом Макрон заявил, что Парижу не следовало бы действовать в одиночку. «Нужно передавать больше оружия украинцам. И в какой-то момент, если Россия зайдет слишком далеко, мы, европейцы, должны выступить вместе. Мы должны быть готовы действовать, чтобы оказать сдерживающий эффект на Россию», - заявил он.

Ранее Макрон не раз заявлял, что не исключает, что при определенном развитии событий может направить французских военных в Украину. Такую точку зрения критиковали, в частности, Вашингтон и Лондон.